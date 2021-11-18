ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي أمس الثلاثاء مع عميد بلدية جادو وعدد من عمداء بلديات منطقة جبل نفوسة ووجهاء المنطقة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أبرز وأهم الصعوبات التي تواجهها البلديات الواقعة في نطاق منطقة جبل نفوسة، أهمها ملف البنية التحتية والنظافة العامة.

كما تم تباحث بعض الأمور الاجتماعية المتعلقة بالجهود المبذولة في إطار المصالحة الاجتماعية.

من جانبه، أكد التومي على استعداده والوزارة لتقديم ما أمكن من دعم لهذه البلديات بغية تحسين مستوى الخدمات فيها، مشددًا على أهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج اللامركزية الذي تتبناه الوزارة منذ استلامه لمهامها.

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