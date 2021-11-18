ليبيا – قال المحلل السياسي مختار الجدال إن الاستقرار والأمن يشكلان أولويات المواطن الليبي الذي بات يحلم بإجراء الانتخابات، لأنها ستمكنه من بلوغ الدولة الآمنة المستقرة ذات السيادة من جديد.

الجدال وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى ضرورة استكمال المشاريع المتوفقة، وكذلك البدء في مشاريع تنموية جديدة عوضًا عن السنوات التي مرت بها البلاد ولم تتمكن من استكمال نموها المأمول.

وأكد أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى حل الميليشيات وجمع السلاح هي غاية كبرى لليبيين خلال مرحلة ما بعد الانتخابات.

وشدد الجدال على تحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية، بعد سنوات عانى فيها الليبيون من التهجير والنزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى، وإلى خارج البلاد، لافتًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وطي صفحات الماضي، لا سيما أن ما يجمع الليبيين أكثر مما يفرقهم.