ليبيا – أكد رئيس الحزب المدني الديمقراطي محمد امبارك أن العقوبات التي تنتظر معرقلي الاستحقاق الانتخابي القادم سيمنعهم من تكرار تجربة انقلاب “فجر ليبيا” عام 2014.

امبارك وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن التلويح بالعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية يمنع المعرقلين من تأجيل الاستحقاق السياسي المقرر في 24 ديسمبر.

وأضاف: “هذه العقوبات على معرقلي إجراء الاستحقاق تعكس إرادة حقيقية للمجتمع الدولي للخروج من مأزق ليبيا والوصول بها إلى تحقيق الاستقرار”.

وأشار إلى الإصرار المستميت من تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المستفيدين من استمرار الفوضى على البقاء في السلطة وإفشال الجهود المحلية والدولية.

وحول إمكانية تكرار سيناريو فجر ليبيا الذي تحرك فيه تنظيم الإخوان بقوة عسكرية للانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2014، قال امبارك: “إن هذا السيناريو والانقلاب على المسار الديمقراطي لن يتكرر بسبب الرغبة الشعبية في إنهاء الانقسام والإنهاك الذي حدث لجميع القوى المتحاربة والمنقسمة”.

وأوضح أن أي طرف دولي لن يجرؤ على مساندة هذه المحاولات العبثية كما حدث سنة 2014 بسبب الزخم الدولي الذي صاحب الرغبة في إقامة الانتخابات.

وشدد على أن فصيلًا مخالفًا لن يجد المساندة المحلية ولا الدولية لرفض الامتثال لنتائج الانتخابات إذا ما ثبت لدى المراقبين الدوليين والمحليين نزاهتها.

وكشف امبارك عن إجراء حزبه تحالفات مع عدد من الأحزاب لوضع تصور يوقف العبثية الإخوانية ومشروعهم المليشياوي الذي ينسف كل الحلول كما شارك الحزب في وضع تصور لمشروع “ليبيا الواعدة” التنموي للنهوض بالدولة الليبية.