ليبيا – قدم الرئس الشرفي لنادي الأهلي طرابلس إسماعيل الشتيوي اليوم الخميس أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

الشتيوي وفي كلمة له خلال تقديمه لأوراق ترشحه بمكتب المفوضية العليا في العاصمة طرابلس تابعته صحيفة المرصد عرف بنفسه قائلًا: الاسم إسماعيل عمر الشتيوي، انتهيت من تقديم أوراقي المبدئية لدى مفوضية الانتخابات. أشكر جميع العاملين بالمفوضية وهم خلية من النحل، وتقدمت لترشحي لهذه المسؤولية الكبرى رفقة مجموعة من الخبراء الفعليين التي تحتاجهم ليبيا، لندوس على جميع مآسينا بهدوء وبعقل وبناء وتنمية ونطوي صفحة الحروب ونترحم على الجميع، من الملك إدريس ومعمر القذافي من قلب طرابلس وشهداء فبراير وكل التيارات السياسية المختلفة،ولنعمل من أجل أن نلم الوطن”.

وتقدم الشتيوي بالشكر لرجال مفوضية الانتخابات، لافتًا إلى أن المفوضية تعمل على توحيد الوطن حتى في حال وجود معارضون، مختتمًا :”فليس عيبًا التوجه للقضاء واتباع مسلك حضاري يكون أفضل وأرقى من مسلك الحروب والقتل والاقفال، وليبيا محتاجة إلى كل واحد منا في جميع الاتجاهات والمجالات”.