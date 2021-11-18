ليبيا – طالب القيادي بمؤتمر الشعب العام سابقًا الطيب الصافي الليبيين بضرورة حصولهم على بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل.

الصافي وفي تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأربعاء قال: إن البطاقة الإنتخابية ضرورية جدًا، والناخب المسجل في الانتخابات في حال عدم امتلاكه للبطاقة الانتخابية فلن يتمكن في المساهمة بالعملية الانتخابية ويقول رأيه.

وأضاف: “عملية السجل مهمة وكذلك علينا دفع شبابنا ونسائنا وأسرنا وكل فئات المجتمع للمساهمة في العملية الانتخابية كونها مسألة مهمة وأساسية”.

الصافي أكد أن الحصول على البطاقة الانتخابية أمر مهم وضروري وأساسي، قائلًا: “في موعد الانتخابات ولم تكن تملك البطاقة فلن تتمكن من التصويت، لذا يجب أن يكون كل شخص حريص على الحصول على البطاقة الانتخابية”.