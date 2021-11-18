سوريا – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، تسمية الروماني تيتا فاليريو مديرا فنيا للإشراف على المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة خلفا للمدرب المحلي نزار محروس.

ومن المقرر أن يصل المدرب الروماني إلى دمشق الثلاثاء القادم على أن يتم تشكيل الجهازين الإداري والفني في وقت لاحق.

وسبق لفاليريو تدريب المنتخب السوري، ونادي الاتحاد الحلبي، قبل أن يتجه لتدريب عدة فرق عربية أبرزها الصفاء اللبناني والطلبة والميناء بالعراق.

وقام الاتحاد السوري بحل الجهاز الفني والإداري للمنتخب السوري بقيادة نزار محروس بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الإيراني بثلاثية بيضاء.

وتلقى المنتخب السوري خسارته الرابعة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر مقابل تعادلين، ولم يحقق أي فوز حتى الآن في هذا الدور، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق “الفيفا” مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: facebook/syrianfa