إسبانيا – أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم امس، مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر “الليغا”.

وحسب الموقع الرسمي لرابطة “الليغا” في “تويتر”، تنطلق الجولة الـ17، يوم الجمعة 10 ديسمبر، بمباراة واحدة تجمع بين ريال مايوركا وسيلتا فيغو.

وتستكمل المباريات يوم السبت 11 ديسمبر، بـ4 مواجهات، أبرزها فالنسيا مع إلتشي.

وتستمر الجولة يوم الأحد 12 ديسمبر، بـ4 مباريات أبرزها أوساسونا ضد برشلونة، وديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.

وتختتم مباريات الجولة 17، في اليوم التالي بمباراة قادش ضد غرناطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متخلفا بنقطة عن المتصدر ريال سوسييداد، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

المصدر: وكالات