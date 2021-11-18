ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالمبعوث الأممي يان كوبيتش لتدارس آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين بحثا إعلان بعض الشخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية وردود فعل الشارع وموقف بعض المناطق التي زعم اللافي بأنها أعلنت عدم مشاركتها بالانتخابات كردة فعل لترشح بعض الشخصيات التي وصفها بـ”الجدلية” حسب تعبيره.

وأكد اللافي حق الترشح لكل مواطن ليبي يجد في نفسه القدرة على خوض غمار الانتخابات دون إقصاء، ما لم تكن هناك مواد قانونية تمنعه من الترشح، مشيرًا إلى عقده لقاءات مع التشكيلات الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق.

وأضاف اللافي أنه طمأن هذه التشكيلات بإجراء وسير الانتخابات في موعدها والتواصل مع المناطق الرافضة المشاركة في الانتخابات لإقناعها بالعدول عن قرارها لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة.

بدوره جدد كوبيتش موقف البعثة الأممية الداعم لكل الخطوات التي تساهم في تحقيق استقرار ليبيا.