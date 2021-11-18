ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن ردود فعل الشارع الليبي وموجة الرفض للقوانين الانتخابية والمطالبة بتعديلها ورفض ترشح أسماء جدلية أمر متوقع حدوثه، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بحياة ومرحلة جديدة لليبيا بعد سنوات من القهر والاستبداد والظلم والمزاجية المتقلبة والضياع.

اوحيدة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجدال حاليًا هو على المادة 12 وعبد الحميد الدبيبة هو من أقصى نفسه من الانتخابات، فقد كان عليه أن يتنحى عن منصبه كما تنص المادة بـ 3 أشهر.

وتابع: “لكن الدبيبة ومن تنحى قبله يعلمون أنه عندما صدر القانون بشهر أغسطس كان ينص على هذه النقطة وأن الانتخابات معروف موعدها في 24 من ديسمبر القادم، هو من أقصى نفسه؛ لأنه لا يريد الانتخابات أصلًا بل جاء للبقاء فقط”.

كما نوّه إلى أن الواقع الحالي للبلاد مرير ولا يختلف اثنان على أن هذه الانتخابات لن تنجح؛ لأن هناك من يهدد بالانقلاب عليها إذا لم يخرج من يريده وهناك من يهددون بحرق الصناديق وإقفالها.

وأضاف: “نحن أمام تحدٍ أن تحدث الانتخابات ونتمنى أن تحصل المصالحة وتنتهي مشاكل ليبيا ونحن ضد الاستمرار في هذا الوضع المزري فنحن لنا 10 سنوات من سيئ لأسوأ وهذا لا يقبل به عاقل”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تلقيتم ردة الفعل من الشارع وموجة الرفض للقوانين الانتخابية والمطالبة بتعديلها ورفض ترشح أسماء جدلية؟

على المستوى الشخصي ما حدث متوقع جدًا، المزاج الليبي متنوع وليس مزاجًا واحدًا، وبعد ما وصلنا لهذه الأزمة بحدها الأقصى وبعد ما صدم الشعب ممن قفزوا على 17 فبراير، أنها حياة جديدة لليبيين ومرحلة جديدة لليبيا بعد 42 سنة من القهر والاستبداد والظلم والمزاجية المتقلبة والضياع سقط النظام بعد أن وقف الليبيون بوجهه واستبشروا خيرًا، وللأسف لم تكون هناك أي وعي للشعب الليبي للمرحلة ما بعد القضاء على النظام، استغل من استغل هذه المرحلة بمساعدة خارجية للانقلاب على أهداف فبراير وآمال الشعب، ووصلنا لما وصلنا له الآن وحاولت تيارات معينة أن تجير هذه الثورة لصالحها وأوصلتنا لما نحن فيه الآن.

الآن المزاج الليبي أفعال وردود أفعال، شيء معروف وصلنا لمرحلة سيئة من الانقسام والأزمة السيئة ونتج عدة وجهات نظر، هناك من يرى أن الكرامة هي المنقذ باعتبار أنها من أنقذ الليبيين في جزء كبير من ليبيا من المليشيات والعصابات المسلحة ومن يقطعون الرؤوس، وفي المقابل نرى أن هناك من هو ما زال يعتقد بهؤلاء الذين قفزوا على فبراير وحققوا مكاسب. الشارع الليبي الآن منقسم والكثير من الليبيين يرون القوانين منصفة، وأنا أراها كذلك لأنها ترى الخيار للشعب ولا تضع فيتو على أحد من الليبيين.

مجلس النواب انقسم في فترة من الفترات ونحن تحت الوصايا بطريقة أو بأخرى، والمجتمع الدولي عندما رأى مجلس النواب انقسم بسبب الفتنة خلق جسم آخر أسماه لجنة الحوار أو 75 وانتظرنا أن ينتج لنا شيئًا هذا المنتدى، ولكن للأسف لم يحققوا شيئًا وعجزوا، أثناء هذه الفترة نحن عملنا جاهدين, و ربما الكثير لا يعلم ذلك , كنا نتوقع أن لا يصل هؤلاء للنجاح .

س/ لأي حد يمكن أن يمضي مجلس النواب مع موجة الرفض هذه في الانتخابات بالشكل الحالي؟ ألا تخافون أن تنهار العملية كاملة؟

ما الذي يرونه معيبًا في القانون؟ الآن الجدال كله على المادة 12 والدبيبة هو من أقصى نفسه، كان عليه أن يتنحى عن منصبه كما تنص المادة بـ 3 أشهر ولكن الدبيبة ومن تنحى قبله يعلمون أنه عندما صدر القانون بشهر أغسطس كان ينص على هذه النقطة وأن الانتخابات معروف موعدها في 24 من ديسمبر القادم، هو من أقصى نفسه؛ لأنه لا يريد الانتخابات أصلًا بل جاء للبقاء فقط. في 75 لم يصلوا إلا لتقاسم السلطة.

القوانين صدرت من مجلس النواب ولا يقول أحد أنها قوانين عقيلة صالح، أغلب من أقروا القوانين هم من الغرب الليبي؛ لأنهم يمثلون الأغلبية في مجلس النواب هذا تدليس على الشعب الليبي، هل ترضى الديمقراطية بأي دولة من العالم أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته إلى ما شاء الله ويعمل دعاية على حساب أموال الليبيين ويستغلها معنويًا وماديًا؟ المادة 12 أتت حتى يتنحى أي شخص لكي لا يستغل منصبه أو امكانيات ليبيا من أجل الدعاية.

من أوصلنا لهذا الإنسداد والحالة المزرية؟ 17 فبراير كنا على قلب رجل واحد وكان ما يسمى أنصار النظام السابق لا وجود لهم ولا يستطيعون أن يتحدثوا من هرب هرب ومن ذهب ذهب، من أوصلنا الآن وخرجوا من جديد؟ من أساء لفبراير وقفز عليها ويتشدقون بها وكرهوا الناس بها؟ ما نراه من هؤلاء الذين يعملون بأجندة خارجية هم من أوصلونا لهذا، نحن أمام أمر واقع وليس أمامنا بديل آخر إلا أن يبقى الوضع كما هو عليه.

حكومات متعاقبة كحكومة الدبيبة وسرقة أموال ونهب ودمار وأزمة وإلا نرجع الخيار للشعب الليبي بهذه اللعبة التي اسمها ديمقراطية ونتركه يختار، لماذا لا تثقون بالشعب الليبي؟ من قال إن الشعب الليبي سيختار سيف أو حفتر أو باشاآغا؟ لماذا تريدون مصادرة رأي الشعب الليبي؟ وإلا لنقول انه ليس على مستوى الديمقراطية وأنه عندما جوع خلال الـ 10 سنوات أنه غير جاهز للعبة! وإرادته مخطوفة لم تقولوا هذا أبدًا، 10 سنوات يتشدقون بالديمقراطية وعندما جاءت قفزوا عليها وانقلبوا عليها.

نحن الآن نتحدث عن واقع ونعمل به وليس من ترف فكري أو سياسي واقعنا مرير ولا يختلف اثنان على أن هذه الانتخابات يومًا وراء يوم أشك أنها لن تنجح؛ لأن هناك من يهدد أنه سينقلب عليها إذا لم يخرج من يريده. ومن يهددون بحرق الصناديق وإقفالها.

القانون لا ينص أن مزدوجي الجنسية يحق لهم الترشح، عليه يوم الترشح أن يثبت أنه متنازل عن أي جنسية غير ليبية والطعن موجود والقضاء مشكل لجان للطعون وحدد لها مواعيد. مجلس النواب اجتهد والتدليس غير صحيح أن مجلس النواب 40 شخصًا أو غيره هل اشتكى لكم عدد من مجلس النواب أننا أقصينا؟ مجلس النواب فيه 180 نائبًا غير الـ 19 الذين اعترضوا على قانون انتخاب الرئيس هل هناك غيرهم من اعترض؟

الآن انطلق القطار ولن يوقفه أحد ولا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. نحن أمام تحدٍ أن تحدث الانتخابات ونتمنى أن تحصل المصالحة وتنتهي مشاكل ليبيا، ونحن ضد الاستمرار في هذا الوضع المزري، فنحن لنا 10 سنوات من سيئ لأسوأ وهذا لا يقبل به عاقل.