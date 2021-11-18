باشينيان: مقترحات روسيا حول ترسيم الحدود مع أذربيجان مقبولة

باشينيان: مقترحات روسيا حول ترسيم الحدود مع أذربيجان مقبولة

أرمينيا – رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده تقبل مقترحات وزارة الدفاع الروسية بشأن بدء المرحلة التحضيرية لترسيم الحدود الأرمنية -الأذربيجانية.

وأضاف باشينيان، في اجتماع حكومي اليوم الخميس: “منذ مايو الماضي، قدمت روسيا ثلاثة مقترحات بشأن ترسيم وتعيين الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. كل الاقتراحات الثلاثة، مقبولة بالنسبة لنا. وبعد تصريحي أمس، قدمت وزارة الدفاع الروسية مقترحات بشأن المرحلة التحضيرية لتحديد الحدود وترسيمها. وأود أن أؤكد من جديد أن هذه الاقتراحات مقبولة لدينا”.

وأشار باشينيان، إلى أنه أصدر تعليمات لوزير دفاع بلاده سورين بابيكيان، لتحديد التفاصيل مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

المصدر: تاس