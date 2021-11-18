فرنسا – وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جمهور منتخب “راقصي التانغو” والفريق الباريسي.

ونجح ميسي في قيادة منتخب بلاده لحجز مقعد في مونديال 2022، عقب التعادل مع البرازيل، الأربعاء الفائت.

ونشر ميسي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، فيديو يتضمن لقطات له مع منتخب الأرجنتين، وعلق عليها: “لقد هبطت للتو في باريس بسعادة غامرة عقب تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم 2022”.

مضيفا: “لقد عشنا عاما مميزا للغاية مع منتخب الأرجنتين، شكرا لكم مرة أخرى على كل الحب الذي تقدموه لنا دائما، في يناير سنرى بعضنا البعض مرة أخرى إن شاء الله”.

وأكمل ميسي: “الآن حان الوقت لتغيير التركيز لأنني ما زلت أرغب في مواصلة القتال لتحقيق الأهداف التي حددناها هنا في سان جيرمان، وأريد الاستمرار في التركيز والعمل على تحقيقها”.

وختم: “لم يتبق سوى شهر ونصف حتى نهاية عام 2021، وأود أن أنهي هذا العام بأفضل طريقة ممكنة، مع المزيد من الأوقات الجيدة التي يمكننا تحقيقها في فرنسا. عناق للجميع”.

المصدر: instagram/leomessi