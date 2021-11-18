ليبيا – أكد عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو أن عملية التسجيل وتسليم البطاقات لأصحابها في مكاتب المفوضية بالجفرة تسير وفق نسقها المقرّر.

قرينقو وفي تصريح لمنصة “فواصل” الأربعاء، أوضح أن نتائج الإجراءات والمسح المتخذة من مركز مكافحة الأمراض حول مرض الملاريا مطمئنة، ولا وجود لمسبباته في منطقة الجفرة، ويبدو أن الحالة المصابة آنفا كانت نتيجة المخالطة لأحد العمّال الأفارقة،على حد قوله.

وأشار إلى أنه لا صحة لتزايد الإصابات بالملاريا في الجفرة، مبينًا أن المصاب يتلقّى العلاج بإحدى دول الجوار وأهله ومخالطوه بصحة جيدة.