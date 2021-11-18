ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري أمس الأربعاء مع القُنصل اليوناني في بنغازي اخيلياس راكيناس.

اللقاء ناقس بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي الإجراءات المُتعلقة بالحصول على التأشيرات وفتح خط طيران مُباشر إلى بنغازي وترتيب زيارات لعدد من رجال الأعمال والشركات اليونانية إلى بنغازي خلال الفترة القريبة القادمة.

بدوره، أكد القُنصل اليوناني على حرصه على إنجاز هذة الأعمال بأسرع وقت ممكن خدمة للجميع، وبما يعزز التعاون والتنسيق لما فيه خدمة المصلحة المُشتركة.