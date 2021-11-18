ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن سيف القذافي وحفتر يحاولان إعادة العجلة للخلف، وإنتاج واستنساخ المنظومة السابقة، وقد جاءا من مدرسة واحدة أُسّست على ما وصه بـ”الدكتاتورية والطغيان والحكم الشمولي”، على حد زعمه.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء أضاف: “المعايير والشروط الواجب توافرها في المترشح ستقصيهما؛ إذ لا يمكن للمطلوب للعدالة سواء في الداخل أو الخارج خوض الانتخابات، ولن يترأس ليبيا مجرم حرب انتهك القانون الإنساني”.

وقال دبرز: إن وصول شخصية أجرمت في حق الليبيين إلى السلطة، سيقود إلى حقبة يلفها الدم والقتل والانتقام والصراع المستمر.