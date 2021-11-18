إسبانيا – قدم برشلونة الإسباني امس الأربعاء لاعبه البرازيلي داني ألفيس البالغ 38 عاما أمام قرابة عشرة آلاف مشجع تواجدوا على مدرجات ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني.

ودخل ألفيس إلى أرضية “الكامب نو” حافي القدمين مبتسما، ولوح للجماهير وهم يهتفون باسمه، قبل أن يوقع على العقد على أرض الملعب مع رئيس النادي خوان لابورتا.

وسيرتدي ألفيس القميص رقم 8 مع برشلونة.

وأكد الظهير البرازيلي أنه عاد إلى برشلونة للقتال من أجل مكانه في الفريق “لا للراحة”.

ويعود الظهير الأيمن المخضرم إلى برشلونة ليلعب تحت إشراف زميله السابق والمدرب الجديد تشافي هرنانديز الذي تشارك معه الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكتالوني.

وأكد ألفيس خلال المؤتمر الصحافي: “شيء واحد لم يتغير، هو الرغبة في القتال. لدي شعر أقل في رأسي الآن ولكن الرغبة لا زالت نفسها”.

وتابع: “أعرف من هو هذا النادي. لست هنا للراحة والاستمتاع بالحياة في برشلونة. أنا هنا من أجل القتال من أجل مكاني”.

وانتقل ألفيس بصفقة مجانية بعد أن أصبح لاعبا حرا منذ مغادرته ساو باولو في سبتمبر الفائت، وأشارت تقارير إلى أنه سيتقاضى أدنى راتب في تشكيلة الفريق الأول لبرشلونة. وسيكون متاحا للعب في يناير، ويستمر عقده حتى يونيو.

وتابع البرازيلي المتوج مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف “كنت أفعل كل ما بوسعي مع الرئيس، وأصررت على العودة والمساعدة. في النهاية تلقيت مكالمة من تشافي يقول فيها إنه سيعتمد علي إذا أردت المجيء. باقي الأمور كانت سهلة جدا”.

وبعد خمسة مواسم مميزة مع إشبيلية، انتقل ألفيس إلى النادي الكتالوني ولعب معه بين 2008 و2016 محققا لقب دوري الأبطال ثلاث مرات والدوري الإسباني في 6 مناسبات.

وخاض ألفيس 391 مباراة مع برشلونة وحقق معه 23 هدفا و23 لقبا، ويعتبر اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم بـ46 لقبا.

المصدر: أ ف ب