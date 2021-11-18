سفير بريطانيا يعلق على زيارة أمير تشارلز إلى مصر لأول مرة منذ 15 عاما

سفير بريطانيا يعلق على زيارة أمير تشارلز إلى مصر لأول مرة منذ 15 عاما

مصر – علق السفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلى، على زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وولي العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال التي سيقوم بها في مصر اليوم الخميس.

ونشر السفير البريطانى فيديو لشباب وفتيات، وأطفال وهم يرحبون بزيارة أمير ويلز، ودوقة كورنوال لمصر وختم الفيديو، الذى نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر: برسالة قائلا: “سموكم.. من السفارة البريطانية فى القاهرة، والمجلس البريطانى بالقاهرة، من جميع الأصدقاء هنا، أهلا بكم في مصر.. أهلا بمصر أم الدنيا”.

ويبدأ الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال، زيارة تاريخية إلى مصر تستمر لمدة يومين فى إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا فى أنحاء العالم في أول زيارة لهما منذ 15عاما.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز، والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 2006.

المصدر: اليوم السابع