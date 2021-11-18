وبين السياسي الألماني من أصل مصري أن أوروبا حذرت مرارًا من محاولات بعض الجبهات داخل ليبيا وخارجها لعرقلة الانتخابات، ونسف الخريطة السياسية.

وأشار إلى الدور الذي لعبته ألمانية في توحيد الجهود الأوروبية لدعم الحل السياسي في ليبيا وتكثيف الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، مؤكدًا أن ألمانيا تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية وتوحيد الصف وإجراء انتخابات ديموقراطية معبرة عن رغبة الشعب الليبي.

كما لفت إلى التأكيدات المتواصلة من جانب برلين لوضع عقوبات دولية على معرقلي الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك قوى دولية لها مصالح تتعلق باستمرار الوضع الليبي على ما هو عليه، خاصة الدول المستفيدة من الوضع السياسي والاقتصادي الراهن وتعد المستفيد الأول منه، وهناك تقارير تؤكد أنها نهبت أموال الليبيين بمساعدة أطراف داخلية على مدار سنوات الأزمة الماضية.