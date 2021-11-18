عشرات الفنانين ونجوم هوليوود يوقعون رسالة تنديد بتصنيف إسرائيل منظمات فلسطينية على أنها “إرهابية”

عشرات الفنانين ونجوم هوليوود يوقعون رسالة تنديد بتصنيف إسرائيل منظمات فلسطينية على أنها “إرهابية”

الولايات المتحدة – وقع أكثر من 100 من الموسيقيين والفنانين ونجوم هوليوود على رسالة تندد بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.

ووصفت الرسالة الموقعة الخطوة الإسرائيلية بأنها “هجوم شامل وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت الرسالة أن التصنيف الإسرائيلي شمل “ستة من أبرز المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، المنخرطين في عمل حاسم في مجال حقوق الإنسان”.

وكان من بين الموقعين على الرسالة كل من الممثل ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، بالإضافة إلى المخرج كين لوتش، والموسيقي غارفيس كوكر، وفرقة “ماسيف أتاك”، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.

والمنظمات غير الحكومية المشمولة بالتصنيف هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وكانت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمات إسرائيلية غير حكومية استنكرت القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية + وكالات