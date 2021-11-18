ليبيا – أعتبر رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن مجرد التلويح بالعقوبات ضد معرقلي الانتخابات وإقرارها لن يكون مجديًا إلا أذ تم تطبيقها على أرض الواقع.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء، أضاف أن مجلس الأمن والأمم المتحدة تعودا على إصدار قراراتهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها تبقى (حبرًا على ورق) نظرًا لعدم وجود آلية واقعية لتنفيذها.

ونبّه إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الشحن الموجود حاليًا في المنطقة الغربية والتلويح باستخدام السلاح والعنف، يعد تهديدًا مروعا لهذا الاستحقاق، لكن الأمل في القوى الوطنية، وقبل المجتمع الدولي، في المثابرة على المشاركة، لأنها تمثل فرصة من أجل النجاة من الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي.

عقيل لفت إلى الحاجة لإرادة دولية صادقة من أجل المساعدة في إنهاء الأزمة، متمثلة في تدخل حقيقي لفرض مبادرة لحل الميليشيات والمجموعات المسلحة، ونزع سلاحها، وجعلها حكرا على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية.