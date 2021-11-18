روسيا – أعلنت الدكتورة يلينا مويسييفا، خبيرة التغذية الروسية، أن عصير الطماطم يحتفظ بجميع خصائص الطماطم الطازجة، وهو أفضل عصير لتغذية عضلة القلب.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “إن أهم ميزة من ميزات هذا العصير، احتواؤه على سعرات حرارية منخفضة (17 كيلوسعرة في كل 100 غرام)، ونسبة عالية من البوتاسيوم. لذلك هو أفضل عصير لتغذية عضلة القلب. وهذا العصير مفيد للجميع- الأطفال والنساء والرجال وكبار السن. كما أنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر ، لذلك هو مفيد لمرضى السكري”.

وتضيف، “ولكن يمنع تناول عصير الطماطم في حالات التهاب البنكرياس والمعدة. كما أن تناوله مع الأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز والخبز يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى”.

وكما هو معروف، تعتبر حمية الطماطم من الحميات الأكثر فعالية في تخفيض الوزن. لذلك يستخدم عصير الطماطم في التخلص من الوزن الزائد، ومن أجل ذلك ينصح بتناول 1-4 أكواب من عصير الطماطم في اليوم، ومن الأفضل قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية بنصف ساعة على الأقل. و يمكن إضافة بضعة قطرات من زيت نباتي إلى العصير، ولكن لا ينصح بإضافة الملح إلى عصير الطماطم، بل يمكن إضافة الثوم أو الفلفل.

المصدر: نوفوستي