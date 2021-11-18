ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.3 بالمائة، من أصل4875 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1899 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 324510 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 36933 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5346 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1621018، والمطعمين بالجرعة الثانية 557566.