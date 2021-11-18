ليبيا – قال مدير مكتب المتابعة بمصلحة المرافق التعليمية بشير الخبولي إن ثمة تأخرًا في التدفقات المالية، وهذا يؤثر على تعاقدنا مع بعض الشركات.

الخبولي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المصلحة عملت وفق خطتها للاستعداد للعام الدراسي، على صيانة أغلب المدارس الواقعة في منطقة الطوق، المتضررة جراء الحرب على طرابلس باستثناء بعض المدارس التي تعاني مشاكل في الإنشاء.

وأضاف: “وفرنا كل احتياجات المؤسسات التعليمية بكل المدن، وبصدد التعاقد مع شركات صيانة محلية في فروع المصلحة بالمدن الليبية، لدينا نواقص في معامل الحاسوب بعد اعتماد المادة لكل المراحل التعليمية، وبعض المعامل تحتاج إلى توفير احتياجات، والتعاقد على توفيرها ليس من اختصاصاتنا”.

كما أكد على توفيرهم احتياجات المرافق التعليمية بالمدن النائية عبر مكاتب المشروعات التابعة للمصلحة، والتعامل معها وفق الوضع القائم.

وتابع: “لاحظنا من خلال جولاتنا الميدانية لبعض المؤسسات، تقصيرًا وإهمالًا من الإدارات، وننبه إلى أن المحافظة والمتابعة واجب وطني”.