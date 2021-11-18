إنجلترا – باتت المصنفة أولى عالميا سابقا غاربيني موغوروزا أول إسبانية تتوج بلقب البطولة الختامية لمحترفات التنس، بفوزها في نهائي البطولة على الإستونية أنيت كونتافيت 6-3 و7-5.

واختتمت موغوروزا بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، العام الحالي بطريقة مثالية، بعد أن عادت إلى مستويات عالية بتتويجها في دبي وشيكاغو عقب ثلاثة أعوام خارج قائمة العشر الأوليات.

وقالت موغوروزا التي ستنهي العام في المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات: “أنا سعيدة جدا لأني أثبت لنفسي مرة أخرى أنني قادرة أن أكون الأفضل، يمكنني أن أكون الـ+مايسترا+ كما نقول في الإسبانية”.

وتابعت صاحبة الـ28 عاما “يضعني هذا في موقع جيد للعام المقبل، في تصنيف جيد. إنه ثمرة عام طويل”.

وكانت أرانتشا سانشيس الإسبانية الوحيدة التي وصلت إلى نهائي البطولة الختامية في عام 1993، قبل أن تخسر أمام الألمانية شتيفي غراف في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وهذا اللقب العاشر لموغوروزا في مسيرتها الاحترافية.

المصدر: أ ف ب