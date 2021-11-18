مولدوفا تؤكد عدم وجود شروط سياسية في العقد مع “غازبروم”

مولدوفا تؤكد عدم وجود شروط سياسية في العقد مع “غازبروم”

مولدوفا – أكدت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، مرة أخرى اليوم، أنه لا توجد أية شروط سياسية أو “بنود سرية” في العقد المبرم مع شركة “غازبروم” حول توريد الغاز إلى هذه الدولة.

وأضافت ساندو، في حديث تلفزيوني: “لا توجد بنود سرية في الاتفاقات مع غازبروم”.

وشددت على أنها ترغب أيضا بنشر الاتفاق، ووقف التكهنات والإشاعات حول الموضوع. لكن هذا عقد بين الشركتين، وهما من يقرر نشره أم لا.

يشار إلى أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كان قد صرح في وقت سابق بوجود “ضغوط سياسية على مولدوفا من غازبروم”.

المصدر: سبوتنيك