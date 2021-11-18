روسيا – أوضحت وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة “الأميرال غورشكوف”، قامت بإطلاق اختباري آخر لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي.

وذكرت الوزارة، أن طاقم الفرقاطة قام، في إطار الدورة النهائية لاختبارات أسلحة الصواريخ فرط الصوتية، بتنفيذ عملية إطلاق جديدة لصاروخ “تسيركون”.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الصاروخ استهدف هدفا بحريا في مياه البحر الأبيض شمال روسيا. ووفقا لمعطيات المراقبة الموضوعية، توافق تحليق الصاروخ فرط الصوتي مع المعايير المحددة، وتمت إصابة الهدف بضربة مباشرة.

ولضمان تنفيذ عملية الإطلاق وإغلاق المنطقة، تم نشر مجموعة من سفن السطح وطائرات الطيران البحري التابعة للأسطول الشمالي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية