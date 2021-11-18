وزير الخارجية اللبناني: سأبحث في موسكو إرسال وفد إلى لبنان للتوسط في حلحلة الأوضاع المتشنجة

وزير الخارجية اللبناني: سأبحث في موسكو إرسال وفد إلى لبنان للتوسط في حلحلة الأوضاع المتشنجة

لبنان – بحث وزير الخارجية اللبنانية، عبدالله بو حبيب، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، زيارته إلى موسكو السبت المقبل .

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب قال: “هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي”.

وعن إمكانية قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، علق قائلا: “سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا أعرف إن كانت هناك إمكانية لذلك، وهذا ما طلبه مني ميقاتي لأبحثه معهم”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.

المصدر: lebanon 24