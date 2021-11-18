وزير الصحة الألماني يدعو إلى ضرورة التقليص من اعتماد بلاده الاقتصادي على الصين

وزير الصحة الألماني يدعو إلى ضرورة التقليص من اعتماد بلاده الاقتصادي على الصين

ألمانيا – أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، امس إن وباء كورونا، زاد من اعتماد ألمانيا الاقتصادي على الصين في العديد من المجالات، مؤكدا ضرورة تقليل الاعتماد المفرط على الصين.

وقال شبان في مؤتمر اقتصادي نظمته صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” (Süddeutsche Zeitung): “لقد جربنا واضطررنا إلى تجربة مدى اعتمادنا على الصين” ، مشيرا إلى زيادة واردات الأقنعة الواقية والمواد الطبية من الصين.

وأضاف شبان: “هذا يجب أن يكون موضوع نقاش في قمة اقتصادية بمفردها، والمسألة هي كيف يمكننا على الأقل أن نصبح أقل اعتمادا على الصين في السنوات القادمة”.

المصدر: رويترز