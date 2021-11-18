ليبيا- أعلنت منظمة “ألارم فون” الإنسانية غير الحكومية وفاة 10 مهاجرين غير شرعيين خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ووفقًا لما ورد في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد قالت المنظمة: “تم إبلاغنا عن قارب مكتظ غادر الساحل الليبي كان الضحايا على متنه إلى جانب 99 آخرين تم إنقاذهم من قبل سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود”.

وتابعت المنظمة بالقول: “عندما وصلت إليهم السفينة على بعد حوالي 30 ميلًا بحريًا عن الساحل الليبي لم يكن هناك ما يمكن فعله بالنسبة للضحايا الـ10 الذين تم العثور عليهم في قاع القارب الخشبي المكتظ وحالات الوفاة كان يمكن تجنبها”.

بدورها أشارت “أطباء بلا حدود” إلى وفاة هؤلاء اختناقًا بعد 13 ساعة من السفر في عرض البحر.