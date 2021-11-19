ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن فرنسا ليس لها الحق في التعليق على الوجود العسكري التركي في ليبيا.

ووفقًا لما ورد في وكالة الاناضول وتابعته صحيفة المرصد، فقد أوضح أوغلو خلال مؤتمر صحفي أن التواجد العسكري التركي هو جزء من اتفاق أنقرة مع ما وصفها بـ” الحكومة الليبية الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، زاعمًا أن دعوة ماكرون الأخيرة بشأن سحب القوات التركية لا تحترم سيادة تركيا وليبيا.

وأضاف أوغلو أن مثل هذه الأمور لا تكون إلا من الدول صاحبة هذه الاتفاقيات.