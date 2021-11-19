الأسطول البريطاني ينتشل مقاتلة “إف-35” من البحر المتوسط لمنع وقوعها “في يد روسيا”

الأسطول البريطاني ينتشل مقاتلة “إف-35” من البحر المتوسط لمنع وقوعها “في يد روسيا”

إنجلترا – أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن الأسطول البريطاني باشر انتشال مقاتلة “إف-35” الحديثة أمريكية الصنع، سقطت في مياه البحر المتوسط امس الأربعاء.

وتسعى البحرية البريطانية لمنع وقوع التنكولوجيات الحديثة المستخدمة في تلك الطائرات من الجيل الخامس في أيدي الدول الأجنبية وخاصة روسيا، الأمر الذي يخشاه العسكريون البريطانيون، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ميرور”.

وتم تحديد مكان سقوط الطائرة في المياه الدولية في البحر المتوسط، ويقع حطامها على عمق نحو 1.6 كم.

وتشارك في العملية سفن الإغاثة الخاصة والغواصات ويساعد العسكريون الأمريكيون شركاءهم البريطانيين في العملية.

وسقطت الطائرة التي تبلغ قيمتها 162 مليون دولار قبالة السواحل المصرية يوم الأربعاء، بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات البريطانية “كوين إليزابيث” يوم الأربعاء 17 نوفمبر.

وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، ونجا في الحادث.

المصدر: ديلي ميرور، إنترفاكس