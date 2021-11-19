فلسطين – أكدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع حل الدولتين قدما، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وإجراءات منظمات المجتمع المدني.

واجتمع مبعوثو اللجنة التي تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في أوسلو عقب الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC).

واتفقوا على العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواصلة المشاورات مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.

وأعربت “الرباعية الدولية” في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء التطورات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية، والشروع ببناء وحدات استيطانية جديدة، والأزمة المالية التي لا يمكن تحملها داخل السلطة الفلسطينية.

ودعت جميع الأطراف لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، مشددة على ضرورة تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق السلام.

وأشارت إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الهش في غزة – بدعم من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك في المنطقة من خلال ضمان استمرار الجهود الإنسانية وتيسير وصول وحركة الأشخاص والبضائع.

المصدر: وفا