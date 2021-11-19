ليبيا – التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آليات التدقيق في بيانات سجل الناخبين عقب استكمال توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين، ومطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية لضمان دقة وسلامة سجل الناخبين النهائي.

من جانبه، أكد بالتمر على ترحيب مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام جهازها التنفيذي ودعمهم بالمعلومات بما يضفي على العملية الانتخابية أعلى درجات المصداقية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.