السعودية – تأهلت الفرق السعودية للتصفيات النهائية في تحدي “ناسا” الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء.

وحصدت المملكة عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالميا بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا مشاركا في تحدي “ناسا” الدولي، والأعلى عالميا بنسبة المشاركة بـ16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة.

وحازت الفرق السعودية بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعا على مستوى العالم، حيث قدمت المشاريع من فريق “Galaxy gems” من جدة، وفريق “Reshape” من الدمام، وفريق “Super nova” من الطائف، وفريق “Tweiq Hero” من الرياض، وفريق “Sunshine” من الظهران.

كما حلت المملكة الأولى عربيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا على مستوى العالم بمشروع فريق “Alfaisal SpaceX” من مدينة الرياض.

وقدمت الهيئة السعودية للفضاء الدعم العلمي والإرشادي والمالي للفرق السعودية كافة، عبر إطلاق “هاكاثون الفضاء” على المستوى الوطني لاستقطاب المبتكرين والمطورين وتأهيلهم لتحدي “ناسا” الدولي.

ووصل عدد المشاركين إلى 1382 مشاركا موزعين على 122 فريقا من 13 مدينة من مختلف أرجاء المملكة، ليتأهل منهم 26 فريقا للتحدي.

وخاضت الفرق السعودية المشاركة فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات والورش التدريبية التي أقامتها الهيئة، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب.

المصدر: “واس”