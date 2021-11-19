ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم إقصاء أي طرف سيعطي ضمانًا بدرجة ما بمشروعية العملية الانتخابية والقبول بنتائجها، مراهنًا على أن وعي الليبيين وتدقيق خياراتهم قد يكون السبيل الوحيد للحد من تشتت الأصوات جراء كثرة المرشحين.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيقة “الشرق الأوسط” اللندنية الخميس أوضح أن نسبة كبيرة ممن اكتووا لسنوات بنيران الحرب والصراعات التي أدت لعدم توافر الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه لن يختاروا شخصيات فاسدة أو ضعيفة في الانتخابات البرلمانية، كما أنهم لن يبيعوا أصواتهم بالمال كما يتوقع البعض، في ظل وجود نسبة غير هينة من المرشحين يجمعون بين الكفاءة والنزاهة.

وتوقع الشركسي أن يبتعد الليبيون في الانتخابات الرئاسية عن الأسماء الجدلية ومشعلي الحروب، لذا من الممكن أن تحسم الجولة الثانية أي تشتت في التصويت، وعندها ستتضح الأوزان الحقيقية للمرشحين.