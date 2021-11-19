ليبيا – استبعد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي تأثير تشتت الأصوات على النسبة التي سيحصل عليها المرشحون الكبار في الانتخابات الرئاسية.

الشهيبي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الخميس قال: “لدينا اليوم قرابة 40 شخصية أعلنت اعتزامها الترشح للرئاسة، ولكن مع ظهور القائمة الرسمية سيتقلص هذا العدد كثيرًا”.

وتابع: “ومع اقتراب موعد الانتخابات سيتقلص أكثر وأكثر نظرًا لإعلان البعض انسحابهم المبكر من السباق، إما لإدراكهم أنهم لا يتمتعون بالقبول الشعبي الواسع كما كانوا يتوقعون، وإما لثقل التكلفة المالية للحملة الدعائية”.

ورأى الشهيبي أن المنافسة ستظل محصورة بين الشخصيات المحورية التي لن يتجاوز عددهم في النهاية ستة متنافسين؛ ولكنهم سيحصدون ما يقرب من 80 في المائة من الأصوات، حسب توقعه.

واعتبر أن كثرة المرشحين قد يكون لها جانب إيجابي، مضيفًا: “المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية من شخصيات تمثل أطرافًا وقوى وتيارات سياسية أو مناطق جهوية تعني التزام هؤلاء جميعًا ومؤيديهم بدرجة ما بالنتائج، وستسهم أيضًا في زيادة نسبة التصويت بالاستحقاق”.

وأكمل: “أما كثرة المرشحين في الانتخابات التشريعية فقد تؤدي لكسر هيمنة بعض القبائل على الدوائر الكبرى التي كانت ترشح أبناءها بغض النظر عن كفاءتهم من عدمها”.

الشهيبي لفت إلى أن كثيرًا من أهالي تلك الدوائر اتخذوا بالفعل قرارًا بالعزوف عن المشاركة هذا العام، رغم تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين بالمفوضية لإدراكهم أن النتيجة شبه محسومة لمرشحين قبليين معروفين، ولكن وجود خيار آخر، خاصة من مرشحي التيار المدني والأحزاب السياسية قد يدفعهم لتبديل قناعاتهم، وقد يستفيد هؤلاء أيضًا من تشتت أصوات القبيلة نظرًا لترشح كثيرين من أبنائها على ذات المقعد، على حد قوله .