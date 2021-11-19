ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية على ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة ودور الإخوان التخريبي في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أي مرشح رئاسي ناجح مثل سيف الإسلام القذافي يبقى الخيار الأمثل لضمان الحد الأدنى للاستقرار طويل الأمد في ليبيا، بعد أن استغل الإخوان الربيع العربي لإحداث الدمار بعد أن تم خلق فراغ في السلطة هناك.

وتابع التقرير: إن الإخوان أثبتوا ببساطة أنهم لا يستطيعون لعب دور بناء في أي مكان فيما يقدم سيف الإسلام القذافي الآن بصيص أمل لليبيين الذين يخشون أن يستيقظوا ذات يوم، ويجدون أن بلدهم الذي ينتمون إليه والذي يتوقون إلى العيش فيه بأمان قد ذهب.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل لليبيا طالما أن الإخوان الساعون دومًا لنشر الفوضى في أي بلد يصرون على تولي السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني الاستعانة بمرتزقة سوريين وغيرهم ممن أتى بهم إلى البلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترجمة المرصد – خاص