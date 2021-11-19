ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 19 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و139 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 9.4 بالمائة، من أصل 4545 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1941 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 326451 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 35402 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5365 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1629775 والمطعمين بالجرعة الثانية 580496.