ليبيا – عول رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي على دور القبائل الوطني في دعم الانتخابات، بعيدا عن التعصب المناطقي، والتركيز على الالتفاف حول القضايا الوطنية.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” الخميس، رأى أن أبناء القبائل سيدعمون من يقدم برنامجًا وطنيًا ينهض بليبيا، يضمن تحقيق سيادة الوطن وهيبته، ويتضمن عناصر مهمة على المستوى السياسي والأمني، لعل أبرزها طرد القوات الأجنبية والمرتزقة.

واختتم المصباحي تصريحه بالقول: “لا أعتقد أن تتحرك القبائل بشكل جماعي في الانتخابات، فرغم اعترافه بتأثيرها الاجتماعي الكبير على أفرادها، إلا أن القناعات الشخصية هي التي ستحسم الاختيارات في النهاية”.