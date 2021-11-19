ليبيا – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري توجيه المشاركين في النزاع الليبي للبحث عن تسوية.

بوتين نوه في اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس إلى أن تطوير الحوار مع بلدان الشرق الأوسط أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين: “إن روسيا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة: السيادة والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية العادلة للنزاعات”.

وأضاف: “تماشيًا مع هذا النهج المبدئي، يجري متابعة اقتراحنا بعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذين يتحملون مسؤولية خاصة للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين”