موسكو – أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة بكين بمناسبة الأولمبياد، مشيرا إلى أن القرار بشأن هذه الرحلة سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين إن “الرئيس بوتين لديه دعوة من الرئيس (الصيني) لزيارة بكين بمناسبة افتتاح الأولمبياد. وبعد الاتفاق على جميع التفاصيل، سنعلن بشكل مشترك عن هذه الرحلة مع شركائنا الصينيين”.

ولفت بيسكوف إلى أن الكرملين لديه موقف سلبي من التصريحات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية المقبلة في الصين، حيث رد على سؤال بهذا الشأن بكلمة “سلبا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أدلى الخميس بتصريح حول احتمال مقاطعة واشنطن لأولمبياد بكين، فيما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الرئيس الأمريكي تلقى توصيات ذات صلة يمكن أن يوافق عليها.

وصدرت دعوات لمقاطعة الألعاب الشتوية، التي تستضيفها الصين العام المقبل، من قبل سياسيين من كندا والنرويج والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم.

ويعود السبب في ذلك إلى القمع الهائل المنسوب إلى بكين ضد الأويغور في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

يشار إلى أن الألعاب الشتوية الرابعة والعشرين ستقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022، فيما ستقام الألعاب البارالمبية من 4 إلى 13 مارس.

المصدر: تاس