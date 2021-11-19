بوتين: يجب أن تساعد الدبلوماسية الروسية في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية

بوتين: يجب أن تساعد الدبلوماسية الروسية في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية

موسكو – شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تساعد الدبلوماسية الروسية في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية الأخرى.

وقال بوتين، في خطاب مفصل ألقاه امس الخميس أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: “يجب أن تواصل الدبلوماسية الروسية الإسهام في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في أسرع وقت ممكن وجذب المساعدات الدولية بغية تحسين الوضع الإنساني في هذا البلد”.

ولفت الرئيس إلى أن روسيا شاركت بشكل مباشر في القضاء على الإرهاب الدولي في سوريا ومنع تفكك هذه الدولة وإعادة إطلاق عملية التسوية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن إطار “صيغة أستانا” بالتعاون مع تركيا وإيران.

المصدر: “تاس”