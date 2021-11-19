أيام معدودة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس العرب في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 ديسمبر المقبل، ضمن إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.

نظام بطولة كأس العرب 2021:

يشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عُمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات .

فيما خاض 14 فريقا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات وهي لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.

جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس العرب 2021

ولم تعلن بعد المنتخبات العربية قوائم لاعبيها المشاركة في البطولة، لكن يتوقع أن تقتصر المشاركة على اللاعبين الناشطين في الدوريات المحلية وكذلك العربية، مع صعوبة استدعاء المحترفين في الأندية الأوروبية لانشغالهم بمباريات أنديتهم هناك.

المصدر: RT