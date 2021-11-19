مصر – ظهر حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق متأثرا بشدة خلال ظهوره التلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورتس المصرية.

وغالب غالي دموعه بسبب رسالة تلقاها على الهواء من زميله السابق في الأهلي مؤمن زكريا.

وقال غالي والدموع تملأ عينيه: “أعرف مؤمن منذ كنا صغار، وتعرض لمحنة صعبة جدا لن يحملها إي كان، ادعمه دائما وأتمنى له الشفاء”.

وأنهى تصريحاته: “كان (مؤمن) أول من دعمني حين أعلنت ترشحي لعضوية مجلس إدارة الأهلي”.

ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

المصدر: OnTime Sports