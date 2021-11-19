ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن الانتخاب مطلب شرعي ومن حق الشعب الليبي أن ينتخب، مشيرًا إلى أن الليبيين يرغبون في انتخابات رئاسية وبرلمانية، لذلك مجلس النواب أصدر القوانين لإحالتها للمفوضية والتي طلبت بعض التعديلات الفنية وعدلت وأوصلت للمفوضية وأعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عبد النبي أكد خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أنه ليس من حق أي جسم أو طرف إقصاء أي شخص تقدم للانتخابات طالما تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

وأضاف: “قررنا انتخاب رئيس ومن ثم برلمان؛ لأن الرئيس هو الأهم لليبيا ومن يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وهيبتها وكل الصلاحيات وفق القانون الصادر بحق انتخاب الرئيس، التنفيذية مطلقة لدى الرئيس وصلاحيات الموجودة في الإعلان الدستوري بيده ومعه رئيس الحكومة. الليبيون عليهم ان يختاروا من يرونه مناسبًا ليوحد ليبيا ويقفل عليها التدخل الخارجي”.

كما شدد على أن مجلس النواب انتصر واستقوى بإرادة الليبيين؛ لأنهم هم من يريدون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس النواب استقوا من الإعلان الدستوري الذي خول له أصدار كافة القوانين والتشريعات اللازمة.

وأضاف: “نحن تعويلنا كله على الليبيين الذين طالبوا بالانتخابات مرارًا وتكرارًا والوطنيين والشرفاء في مجلس النواب هم من استقووا بالقوانين التي خولتهم أن يصدروا التشريعات واستطعنا أن ننجزها وأحلناها وهذه قوانين صادرة عن الجسم الشرعي”.

ونوّه إلى أن الكرة الآن في ملعب الليبيين وعليهم الذهاب لمراكز الانتخاب لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وعلى المفوضية توعية الشعب الليبي عبر الإعلام ليتمكن كل مواطن ليبي من استلام بطاقته.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف صمدت القوانين الانتخابية برأيك أمام موجة من الرفض ومحاولات العرقلة من تنظيم الإخوان والمشري تحديدًا ومجلسه حتى وصلنا لهذه المرحلة من النضوج الانتخابي؟

الانتخاب مطلب شرعي ومن حق الشعب الليبي أن ينتخب، الليبيون يرغبون في انتخابات رئاسية وبرلمانية، مجلس النواب أصدر القوانين لإحالتها للمفوضية والتي طلبت بعض التعديلات الفنية وعدلت وأوصلت للمفوضية وأعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وليس من حق أي كان أو جسم أو طرف إقصاء أي شخص تقدم للانتخابات طالما تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

لا يوجد جهة تفرض فيتو على أي شخص، بل يتم من الليبيين أنفسهم عبر صناديق الاقتراع ويختارون من يريدون ليحكمهم، وهذه الحقيقة يجب أن يعي لها الشعب الليبي، نعرف أن هناك محاولات بالأخص من الغرب الليبي لعرقلة الانتخابات وتفشيلها وتجميد انتخابات الرئيس والذهاب لانتخابات برلمانية، وهذا مطلب الكثير من عندهم ولكن نحن لن نرضى به.

قررنا انتخاب رئيس ومن ثم برلمان؛ لأن الرئيس هو الأهم لليبيا ومن يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وهيبتها وكل الصلاحيات وفق القانون الصادر بحق انتخاب الرئيس، التنفيذية مطلقة لدى الرئيس، والصلاحيات الموجودة في الإعلان الدستوري بيده ومعه رئيس الحكومة. الليبيون عليهم أن يختاروا من يرونه مناسبًا ليوحد ليبيا ويقفل عليها التدخل الخارجي.

مجلس النواب انتصر واستقوى بإرادة الليبيين؛ لأنهم هم من يريدون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس النواب استقوى من الإعلان الدستوري الذي خول مجلس النواب بإصدار كافة القوانين والتشريعات اللازمة، نعرف أن البعثة تدعم وتريد انتخابات لكن نحن تعويلنا كله على الليبيين الذين طالبوا بالانتخابات مرارًا وتكرارًا، والوطنيون والشرفاء في مجلس النواب هم من استقووا بالقوانين التي خولتهم أن يصدروا التشريعات واستطعنا أن ننجزها وأحلناها وهذه قوانين صادرة عن الجسم الشرعي.

الآن الكرة في ملعب الليبيين وعليهم الذهاب لمراكز الانتخاب لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وعلى المفوضية أن ترسل توعية للشعب الليبي عبر الإعلام ليتمكن كل مواطن ليبي أن يستلم بطاقته والمفوضية عليها أن تؤكد أن استلام البطاقة يكون للناخب شخصيًا. فبحسب المعلومات لدينا من بعض المصادر ان هناك ناس استلمت بطاقات من أشخاص آخرين.

القوانين صدرت والناس متجهة للانتخابات، وإذا عقد مجلس النواب جلسات قادمة وناقش موضوع القاعدة الدستورية وشأن آخر ممكن أن يصدرها في الفترة القريبة وقانون المرتبات الموحد إذا احالته الحكومة، أما الباقي فيترك للبرلمان القادم وسيكون برلمانًا تشريعيًا حقيقيًا ولا يوجد شيء تنفيذي.

لو دخلنا موضوع الأحزاب وزدنا الأعداد لما وصلنا لتوافق قانون الانتخاب وسوف يصفوننا بالمعرقلين وأن مجلس النواب لا يريد أن يصدر قانون الانتخاب. الأحزاب بهذه السرعة تريد دراسة وقانون جيد، ليس من المعقول أن يكون عندنا 200 حزب، فكثرة الأحزاب بهذه الطريقة ليست صحيحة.

س/ لأول مرة في ليبيا يصاغ قانون انتخاب الرئيس؟

الليبيون عليهم التمسك بالانتخابات في موعدها ويتسلموا بطاقاتهم ويذهبوا لصناديق الاقتراع، وهذه فرصة لهم وأول مرة تحدث لهم أن الشعب يتجه لانتخاب رئيسه.

س/ في تصورك الخاص، المدد للسلطات القادمة كم ستكون؟

موجودة في القانون 4 سنوات للرئيس وله الحق أن يكون له 4 سنوات أخرى إذا صار هناك دستور وصوت الليبيون عليه، سيكون الدستور هو الحاكم ويحدد المدد الزمنية للرئيس والبرلمان. نعلم أن هناك أموال تدفع من الخارج ليعرقلوا الانتخابات وهذه معلومات تصلنا اليوم والأمس وتصب في الغرب الليبي للمليشيات ليفشلوا الانتخابات. ممكن أن يرفضوا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو عمليات تزوير.

س/ أحتاج لرأيك في دور الحكومة، لماذا تغيب عما جاءت من أجله وهو تأمين البلاد لإجراء الانتخابات؟

هذا دور الحكومة ووزارة الداخلية وهذا دورها الأساسي، الحكومة أتت لغرض العمل على تسهيل الانتخابات ودعم المفوضية والشيء الآخر يجب أنها عملت على توحيد المؤسسات وهذا لم يحدث. الحكومة كان عملها عشوائيًا، وكان من المفروض أنها أدارت خطة عملت على خفض الإنفاق وليس زيادته لأن البلاد لم تتحمل. وخفض سعر الصرف، مفروض أدارت خطة للمستقبل، نحن في صدد إصدار قانون زيادة المرتبات، إذا أحالته لنا الحكومة لنساوي بين الليبيين في المرتبات، مفروض الحكومة فكرت في إحالة من القطاع العام للخاص تدريجيًا. العالم الآن يتجه للطاقة البديلة ومفروض الحكومة فكرت بهذه. مفروض دارت استثمارات من السياحة والمطارات والموانئ.

س/ هل يعني سحب الثقة بمثابة أن الحكومة مستقيلة؟ بما أن الباب مفتوح للجميع حضرتك هل ستتقدم للترشح للانتخابات؟ وما الذي تغير بعد انتخاب الصالحين عبد النبي في طبرق مثلًا؟

الحكومة سحبت منها الثقة وأصبحت تسيير أعمال تمارس عملها محليًا وليس لها الحق أن تبرم اتفاقيات دولية وتضع التزامات على الدولة سحبت منها يوم 21-9 بجلسة مجلس النواب، وكان هناك متسع من الوقت، قانون انتخاب الرئيس صدر يوم 17-8-2021 وصوت عليه البرلمان وهناك متسع من الوقت، إذا كانت لدى رئيس الحكومة، الترشح وبخصوص فكرة الدخول للانتخابات البرلمانية شخصيًا لم أقرر بعد الدخول في الانتخابات، مدينة طبرق تعاني من مشكلة المياه ومصدرها محطة التحلية في طبرق ولما أتينا لمجلس النواب في 2014 وبعد اتصالات وجدنا عقود وقعتها الشركة العامة للتحلية في 2013 وقع عقدين توريد مضخة جديد وصيانة.

الحكومة الليبية في ذلك الوقت سألنها وأعطيناها العقود وبعد يومين دفع 7 مليون وسلمت للشركة العامة للتحلية وكلموا المقاولين النمساوي وفرنسي، المقاول النمساوي قدم كل الملفات والتقارير المطلوبة منه ومشوا لعبدالله الثني وقلنا إن هذه الشركة استوفت شروطها وتواصلنا مع الزميل سالم قنان، وبحكم علاقته مع المصرف المركزي طرابلس، وتحصلنا على النقد الأجنبي ومشينا لعبدالله الثني وأعطانا 29 مليونًا للتحلية وفتحت الشركة العامة للتحلية اعتماد للشركة النمساوية، وبدأت تشتغل، وفي شهر 1 القادم سيصل جسم المبخر وهذه آخر شحنة والذي سينتج 13 الف و300 التي نعاني منها من 2017.

الشركة الأخرى هي الشركة الفرنسية وللأسف جماعة التحلية ماسكين فيها وكأنه لا يوجد إلا هذه الشركة للتحلية والشركة تمت تربط فينا بديون سابقة ودخلنا في نقاش، وقدمنا مذكرة لعبد الله الثني أن يسحب منها العمل وانقلبت الدنيا، وبعض النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني أن النائب الصالحين عبد النبي يريد أن يخرب الشركة ويطعن فينا شخصيًا، للأسف أخذت خطوة للوراء.

إن فكرنا في الترشح مجددًا حظوظنا لا أعرف، شخصيًا لم أقر أن أدخل فيها أم لا، وبعض زملائي سمعت أنهم يريدون الدخول.