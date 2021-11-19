ليبيا- شدد وزير الدفاع الايطالي “لورينزو غويريني” على متابعة سلطات بلاده باهتمام الأوضاع في ليبيا بوصفها الشريك الرئيس لإيطاليا.

أعرب في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة أنباء “آكي” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد عن الأمل في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر القادم، ضمن خارطة الطريق المدعومة من جانب المجتمع الدولي.

وتابع “غويريني”: إن إتمام الانتخابات وفق الإطار الزمني المتصور يسمح بالوصول إلى حكومة وبرلمان يمكن أن يستثمر فيهما الشعب الليبي لبناء مستقبله، مؤكدًا أن إيطاليا شريك رئيس لليبيا وتنوي أن تبقى كذلك.