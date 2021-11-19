فرنسا – أصبح الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان والبطلة الأولمبية الصينية في رياضة الغطس تشانغ جياكي اليوم الخميس، أبوين روحيين لاثنين من صغار الباندا.

وولد صغيرا الباندا في حديقة حيوانات فرنسية في وقت سابق هذا العام.

وفي احتفال أقيم في حديقة بوفال للحيوانات، عانق التوأمان يواندودو وهوانليلي البالغان من العمر ثلاثة أشهر بعضهما البعض في حجيرة متحركة مصنوعة خصيصا لهما وحاولا في بعض الأحيان الوقوف على أطرافهما التي لا تقوى بعد على حملهما.

ووصف مبابي هذه المناسبة بأنها “لحظة مهمة” بالنسبة له.

وجاء والدا الصغيرين هوان هوان ويوان زي إلى فرنسا على سبيل الإعارة من الصين في عام 2012. ولقي وصولهما ترحبيا كبيرا في ذلك الوقت باعتباره علامة على دفء العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.

المصدر: رويترز