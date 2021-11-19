ليبيا – أبدى مجلس الدولة الاستشاري تفاجُأه من استمرار محاولات دعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية.

بيان صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد قال فيه: إن الانتخابات تمثل وجهة نظر طرف واحد وتتجاهل الخلاف حول قوانينها في المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مجددًا التأكيد على أن ملكية العملية السياسية ليبية خالصة.

وتابع المجلس أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة بإيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط، وليس الاستئثار بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المعرقل الحقيقي للانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية وكل من تعامل أو دعم التجاوزات، داعيًا لمزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة.