ليبيا – نفى الناطق الإعلامي باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق حسين كويوي وجود توجيه بانتخاب أي مرشح رئاسي بعينه، والأمر متروك لأبناء الطوارق يختارون الأنسب في لم شمل الليبيين وإنهاء الانقسامات.

كويوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” الخميس، حذر من مغبة دعم قبائل لمرشح بعينه، بما يزيد من الانقسامات داخل المجتمع الليبي، لتتحول الانتخابات من عنوان للوحدة، إلى حلقة جديدة من حلقات الصراع.

وبحسب كويوي، تبقى المهمة الأبرز أمام الرئيس المقبل -حسب رؤية أبناء القبائل- هي تحقيق التوافق الوطني وتوحيد الليبيين