ليبيا – باشرت المفوضية العليا للانتخابات الخميس في إجراءات إحالة (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الدولة التي احتوت على بيانات 10 مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملًا بالقانون رقم (1) لعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلات.

المفوضية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن القانون رقم “1” للعام الحالي بشأن انتخاب رئيس الدولة يشترط على المترشح: (ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألّا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه).

وأشارت المفوضبة إلى أن إحالة طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.