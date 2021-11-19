ليبيا – احتفل موظفو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتخطي حاجز المليون ناخب، الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، حيث سجلت الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساء وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها ما يزيد على مليون بطاقة.

مجلس المفوضية وكافة موظفيها تقدموا بالتهنئة إلى جميع الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم إيمانًا منهم بدورهم الوطني في بناء دولة الديمقراطية، والارتقاء بها نحو سلم التقدم والحضارة.

وأهابت المفوضية العليا للانتخابات بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن ضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.